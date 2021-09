Családi tragédia

'Apu, te lelőtted anyuékat?' - megrázó részletek a dunakeszi tragédiáról

MTI/Mihádák Zoltán

Lőfegyverrel lelőtte volt anyósát, párját és közös gyermeküket egy férfi Dunakeszin vasárnap este, mindhárman életüket vesztették - számolt be korábban a ma.hu.



A bejelentést követően a Pest megyei rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei nagy erőkkel a helyszínre vonultak, azonban az 54 éves elkövető - még a rendőrök kiérkezése előtt - magával is végzett.



A rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.



A Bors most szívszorító részleteket közölt a tragédiáról. Mint írják, információik szerint a férfi az utcán, vadászfegyverrel végezte ki először anyósát és volt párját, méghozzá egyetlen fejlövéssel. A durranás hangjára rohant ki a kisfia, aki azt kérdezte: "apu, te lelőtted anyuékat?"



Ezután a férfi saját, rettegő gyermekével is egyetlen lövéssel végzett.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!