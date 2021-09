Hálapénz

Bilincsben vittek el két főorvost egy budapesti kórházból

police.hu

Hálapénz elfogadása miatt nyomoz a rendőrség az egyik fővárosi kórház két főorvosa és egyikük asszisztense ellen - írta a police.hu. A gyanú szerint a két orvos 2021 júniusa és augusztusa között több alkalommal pénzt vett át a rendelésen megjelenő betegektől, a pénzből egyikük asszisztense is részesült. 2021. szeptember 8-án kutatást tartottak a két főorvos rendelőjében, ahol közel kétszáz olyan üres borítékot találtak, amelyekben a gyanú szerint a páciensek a hálapénzt adták át.



A nyomozást a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján rendelte el a rendőrség. A három személyt összesen 14 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Vallomást nem tettek, az eljárás során szabadlábon védekeznek.



A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) március óta ellenőrzi, hogy az egészségügyi dolgozók elfogadnak-e hálapénzt. Az 50 fős osztálynál hivatásos rendőrök tesztelik, hogy a dolgozók elfogadják-e a vesztegetésre kínált pénzt vagy bármilyen más jogtalan előnyt. Augusztus elején az egyik fővárosi kórház főnővére ellen indult nyomozás hálapénz elfogadása miatt. Pénzt vett át egy idős nő egyhavi kezeléséért, ami egyébként a társadalombiztosítás miatt ingyenes volt.



Január 1-jétől tilos hálapénzt adni és elfogadni a magyar egészségügyben. Ezt általában nemcsak az orvos kapta, hanem a kórházi „kiskasszából” a műtős, az aneszteziológus és az asszisztens is részesedett. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Telexnek erről azt mondta korábban, az orvosi kamara „kitartóan küzd a hálapénz ellen, de az igaz, hogy a hálapénznek a számtalan és rendszert destruáló kára mellett ez az egyetlen előnye megvolt: teljesítmény-arányosságot és motivációt vitt a rendszerbe”. A kivezetéssel pedig „az illegális ösztönző helyett legális ösztönzésre van szükség ahhoz, hogy felpörögjön a várólisták ledolgozása”. A kamara egy hálapénzkisokost is elkészített.