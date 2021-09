Bűnügy

Kegyetlenül meggyilkolt egy prostituáltat és kis híján egy bolti eladónőt is

Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön azt a férfit, aki 2018 novemberében Kisvárda közelében megölt egy prostituáltat, néhány nappal később pedig életveszélyesen megsebesített egy bolti eladónőt Nyíregyházán.



Resán Dalma, a törvényszék sajtószóvivője az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a vádlottat nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletében, kifosztásban, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélésben mondta ki bűnösnek a bíróság.



A férfi legkorábban 35 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság arra kötelezte a vádlottat, hogy ötmillió forint kártérítést fizessen a túlélő sértettnek.



Az ítéleti tényállás szerint a férfi 2017 elején elvesztette munkahelyét, de ezt titkolta családja előtt. Megélhetését örökségéből és családi ingatlanok értékesítéséből fedezte, mindennapjait többnyire kocsikázással töltötte. A vádlott 2018. november 16-án egy kisvárdai parkolóban vett fel autójába egy nőt, aki szexuális szolgáltatást kínált neki, egy bokros területre érve azonban vita alakult ki köztük, a férfi megütötte, majd egy késsel többször megszúrta a nőt, aki a helyszínen életét vesztette - ismertette a szóvivő. A támadó elvette a nő táskájában lévő készpénzt, a holttestet pedig egy műanyag fóliába csomagolta és autója csomagtartójába tette.



Néhány nap múlva, november 22-én a férfi egy másik nőt is megtámadott: vásárlást színlelve lőfegyverrel és konyhakéssel ment be az egyik nyíregyházi nőiruhaüzletbe. Nézelődés után a kasszához ment, belépett a pult mögé, kihúzta a váltópénzes fiókot és közben pisztolyával nagy erővel arcon ütötte az ott dolgozó eladót, aki a földre esett. Ezután a nő csípőjére ült és a fegyvert a segítségért kiabáló sértett homlokához nyomta, majd elővette a konyhakést és azzal testszerte többször megszúrta az eladót - közölte Resán Dalma.



A nő segítségkérését egy közelben lévő férfi hallotta meg, aki dörömbölni kezdett a ruhabolt kirakatán és telefonon értesítette a rendőrséget. A támadó elmenekült. Az eladó a bántalmazás következtében életveszélyesen megsérült, életét a gyors orvosi ellátás mentette meg.



A vádlottat a rendőrök egy nappal később otthonában fogták el, később autójában megtalálták a korábban megölt nő holttestét és a töltött pisztolyt. A lakásban a házkutatás során a fegyveréhez tartozó töltényeken túl további lőszert is találtak, melyek tartására nem volt engedélye.



Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője részben felmentésért, illetve enyhébb büntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést.



A büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.