OMSZ

Dráma Budapesten: édesanyja kezdte meg a hatnapos csecsemő újraélesztését

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán osztotta meg a történetet. Eszerint hatnapos újszülötthöz kérte hajnalban a mentők gyors segítségét az a fővárosi édesanya, aki a telefonon kapott utasítások alapján megvizsgálta gyermekét, majd a mentésirányító instrukciói szerint azonnal megkezdte az újraélesztését.



Eközben több mentőegység is úton volt már segítségül, így az első helyszínre érkező rohamkocsi perceken belül átvette és emelt szinten folytatta az életmentést. Hamarosan Gyermek-, majd Koraszülött rohamkocsi is csatlakozott az elszánt küzdelemhez, ami hosszú percekig zajlott a helyszínen.



Mint írják, az életmentők ugyan most találkoztak először, bajtársaik összehangolt csapatmunkája és az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek. A gyermeket stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.