Baleset

Szigetszentmiklósi gázolás: autók elé lépve ijesztgette a sofőröket Zoltán, végül belehalt

A Bors szerint kocsik elé lépve ijesztgette a sofőröket a körforgalomban Zoltán, akit nemrég két autó is elütött, majd belehalt sérüléseibe. A 28 éves férfi az őt ismerők szerint Csepelen élt, és gyakran átjárt Szigetszentmiklósra, ahol sofőröket ijesztgetett. 2021.09.07 08:16 ma.hu

A Bors szerint kocsik elé lépve ijesztgette a sofőröket a körforgalomban Zoltán, akit nemrég két autó is elütött, majd belehalt sérüléseibe. A 28 éves férfi az őt ismerők szerint Csepelen élt, és gyakran átjárt Szigetszentmiklósra, ahol sofőröket ijesztgetett.



Vasárnap a település bejárójánál levő körforgalom előtt először elütötte egy autó, aminek hatására átrepült a másik sávba, majd egy másik kocsi is elgázolta. Esélye sem volt a túlélésre. Zoltánt élettársa és az édesanyja gyászolja. Petra szerint a kedvese gondoskodó apa volt.



"Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben az elhunytat!! Gyászol a család, és épp elég baj ez nekünk! Én a gyerekemet vesztettem el, a pici lány az apukáját! Mindenkit nagyon szépen kérek, legyünk tisztelettel egymás felé!" - írta a férfi édesanyja a Facebookon.



A közösségi médiában többen is reagáltak a férfi halálhírére. Egyes szemtanúk szerint a férfi a baleset idején zavartnak tűnt.



A kettős gázolás után megérkeztek a mentők a helyszínre, de már nem tudtak Zoltánon segíteni. Az elsődleges vizsgálatok szerint a két sofőr a tőlük elvárhatót megtette a baleset elkerülése érdekében, így nem okolhatók a férfi haláláért.