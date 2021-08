Bűnügy

Gyermekpornográfiával és drogbirtoklással vádolnak egy szudáni nőt

Gyermekpornográfia és kábítószer birtoklása miatt vádat emeltek egy 45 éves szudáni nő ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-t.



A nő 2003 júliusától menekültként tartózkodik Magyarországon. Tavaly felmerült a gyanú, hogy megtévesztette a hatóságokat, ezért a menekülti státusza visszavonására eljárás indult - közölték.



Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a nő mobiltelefonján bűncselekményre utaló adatokat talált, ezért feljelentette.



A vádirat szerint a nyomozóhatóság által januárban lefoglalt mobiltelefonon három gyermekpornográf tartalmú felvétel volt. A felvételeket egy mobilalkalmazáson keresztül kapta meg mástól, majd 2019 őszén két felvételt ő is továbbított másnak.



Közölték azt is, hogy a nő VIII. kerületi bérelt lakásában 34 kapszulában csaknem 400 gramm kokaint találtak.



A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség a nőt kiskorú személyekről készült pornográf felvétel átadásával, illetve tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével, valamint jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-birtoklás bűntettével vádolja.



Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabására, valamint - ha a menekültstátuszát visszavonják - a kiutasítására tett indítványt. Indítványozták azt is, hogy a bíróság a nőt véglegesen tiltsa el minden olyan foglalkozástól, illetve tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását végezné vagy ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állna - áll a közleményben.