Bűnügy

Kilenc díler és huszonhárom drogfogyasztó ellen javasol vádemelést a rendőrség

police.hu

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egy majdnem két évvel ezelőtti ügyben kilenc díler és huszonhárom drogfogyasztó ellen javasol vádemelést - közölte az iroda pénteken a police.hu oldalon.



Majdnem két évvel ezelőtt számoltak fel egy tíztagú drogbandát; egyszerre tíz helyszínen tartottak razziát. A budapesti, törökbálinti, debreceni és szegedi lakcímeken csaknem másfél kiló kábítószert találtak, köztük marihuánát, amfetamint és extasyt.



A drogon túl a nyomozók lefoglaltak porciózáshoz, méréshez, hígításhoz és tároláshoz használt eszközöket, valamint fegyvereket is.



A kilenc terjesztő között több rokoni kapcsolat is van. A csapat élén álló debreceni férfi felesége és anyja is részt vett a "drogbizniszben", előbbi főként a kábítószer csomagolásában segédkezett, utóbbi az árusításból vette ki részét.



"A család droghoz való mindennapi viszonyát bizonyította, hogy a fiatal pár esküvője előtti legény- illetve lánybúcsún a vendégek számára felkínált menü részét képezte az amfetamin is, aminek értékét természetesen beleszámították a buli részvételi díjába" - írták.



A rendőrök kilenc embert jelentős mennyiségű kábítószerre, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak meg, huszonhármat pedig kábítószer birtoklásával. A kilenc terjesztő közül öten bűnügyi felügyelet alatt állnak, míg négyen szabadlábon vannak. A fogyasztókkal szembeni eljárást a nyomozók elkülönítették ettől az ügytől, ők mindannyian szabadlábon védekeznek.



A kilenc gyanúsítottól több mint 5,5 millió forintot, majdnem kétezer eurót, valamint különböző más valutát és egy tízmillió forint értékű autót foglaltak le.



A bűnbanda elleni kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás iratait az NNI vádemelési javaslattal küldte meg a napokban a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségnek - áll a közleményben.