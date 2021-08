Bűnügy

Kórházban rendelte el egy férfi letartóztatását a bíróság

Kórházban rendelte el a Budakörnyéki Járásbíróság egy lopással gyanúsított férfi letartóztatását, akit elfogása után szívinfarktus gyanújával szállítottak kórházba - közölte a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön.



Közleményükben azt írták, a férfi társát is elfogták, és vele szemben is a legszigorúbb kényszerintézkedésről döntött a bíróság.



A gyanú szerint a két gyanúsított ellopott egy autót, úgy, hogy a fiatalabb biztosította a terepet, miközben az idősebb kinyitotta a kocsit, megbontotta a műszerfalat, elhelyezett egy GPS-jel-elnyomót, majd az autóval elhajtott. A bűncselekménnyel 1,5 millió forintos kárt okoztak.



Még júliusban a két gyanúsított átvett egy 2,3 millió forint értékű lopott autót egy ismeretlentől, majd szétbontotta, az alkatrészek egy részét pedig beépítette az idősebbik autójába.



Az idősebb gyanúsítottnál egy olyan motorblokkot és váltót is találtak, amely eredetileg egy Franciaországban ellopott kocsiba volt beépítve.



A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik azonban fellebbeztek ellene.