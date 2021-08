Tragédia

Legalább nyolc ember meghalt az M7-esen történt buszbalesetben, sok sérült is van - videó

Eddig ismeretlen körülmények között az oldalára borult egy autóbusz az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon vasárnap hajnalban.



Meg nem erősített hírek szerint a Horvátországból érkező turistabusz nagy sebességgel lesodródott az útról, és a felüljáró híd jobb pillérének ütközött, majd felborult – számolt be Ridavics Pál, a közmédia tudósítója helyszíni beszámolójában.



A rendőrség honlapján közzétett tájékoztatás szerint a baleset vasárnap hajnali 4:55 órakor történt az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében.



A helyszínen nyolc ember – köztük a busz sofőrje – életét vesztette, nyolcan súlyosan, 40-en pedig könnyebben megsérültek. A sérülteket négy kórházba – Székesfehérvárra, Veszprémbe, Siófokra és Budapestre – szállították, ellátásuk folyamatban van – erősítette meg Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.



Győrfi Pál a közmédiának elmondta, hogy a tömegszerencsétlenség során alkalmazott protokoll alapján nemcsak Fejér megyéből, hanem a környező megyékből érkeztek mentőegységek a helyszínre. Az MTI-nek nyilatkozva pedig hozzátette: tizenhét Fejér megyei, illetve a környező megyékből küldött egység vett részt a mentésben.



A helyszíni szemle és a műszaki mentés továbbra is zajlik, a helyszínen teljes útlezárás van érvényben, az egyenruhások a forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál terelik le az autópályáról, visszatérési lehetőségük a járművezetőknek a következő felhajtónál lehetséges, a 63-as számú főútról.



A közlemény szerint az utasok mentését a székesfehérvári hivatásos és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik.



Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: az autóbusz átszakította a szalagkorlátot és a felüljáró hídpillérének ütközött. A buszon több mint ötvenen utaztak, a székesfehérvári hivatásos és a sárszentmihályi önkéntes tűzoltók a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két irányból, a jármű eleje és hátulja felől kezdték meg az utasok kimentését.

A baleset miatt a rendőrség lezárta a sztráda főváros felé vezető oldalát. A forgalmat a szabadbattyáni lehajtónál leterelik a 7-es út felé, ahonnan a 63-as úti csomópontnál lehet visszatérni az M7-esre.



Szabó-Bisztricz Anett az M1 Híradójának elmondta, hogy a szélvédőn keresztül tudták kimenteni az utasokat. Hamarosan megkezdik az árokba borult jármű kiemelését, ám arra vonatkozólag nem tudott információt adni, hogy ezzel mikor végezhetnek.



Azt tanácsolta a Balaton felől Budapestre utazóknak, hogy indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalán.

Hozzátette: a tűzoltóknak több ülést, valamint a mennyezetre felfüggesztetett monitorokat is el kellett távolítaniuk, hogy hozzáférjenek a sérültekhez. Tizennégy utast a tűzoltók mentettek ki, a többiek saját erejükből hagyták el a járművet.

Orbán Viktor is részvétet nyilvánított

Részvétét nyilvánította Orbán Viktor miniszterelnök is. Facebook-bejegyzésében azt írta: „őszinte részvétem a buszbalesetben elhunyt áldozatok családjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok. Vigyázzunk egymásra az utakon.”



„Megrendítő tragédia történt ma hajnalban az M7-es autópályán, városunktól néhány kilométerre” – reagált a balesetre Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.



Azt írta: „az önkormányzat minden tőle telhető segítséget felajánlott, ha szükséges, akkor szállást is biztosítunk a kórházi kezelést nem igénylő túlélők számára”. A polgármester hozzáfűzte, hogy a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, az egészségügyi személyzet és a rendőrök is folyamatosan dolgoznak, és hogy a baleset sérültjeit a Szent György Kórházba szállították.



Az M1 Híradója úgy értesült, hogy 20 sérültet szállították a székesfehérvári kórházba.