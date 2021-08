Tragédia

Egy 15 éves fiú és 16 éves barátja fulladt a bányatóba - megrázó részletek

Egy 15 éves és egy 16 éves magyarcsanádi fiú fulladt bele a bányatóba kedd délután Magyarcsanád és Apátfalva között. A 24.hu úgy tudja, a fiúk barátok voltak.



Seller András, a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat elnöke részlétesen is beszámolt a lapnak a történtekről. Elmondta, hogy a makói tűzoltók, és a rendőrség is nagy erőkkel érkezett a tragédia helyszínére.



"Az egyik srácot a víz felszínén találták meg. Az információ azonban két fiatalról szólt, ezért azonnal elkezdték keresni a másik fiút. A rendőrök eleinte abban reménykedtek, hogy a másik srác esetleg megijedt és elszaladt, ezért helikopterrel is keresték. A helyszínre érkező kollégáink pedig szonárral kezdték keresni a fiút, menet közben azonban az ő holtteste is feljött a víz felszínére és kivitték a partra" - mondta lapunknak Seller.



A vízímentők vezetője szerint nem lehet tudni, mennyire voltak jó úszók a fiúk de feltehetően nem tartoztak a jó úszók közé.



"Ezeknek a típusú tavaknak csak a felső fél-egyméteres szintje az, ami felmelegszik, utána pedig már jelentősen csökken a hőfokuk. Ha valaki nincs felkészülve erre, akkor megijedhet és megfulladhat, de az is lehet, hogy birkózott a két fiú" - tette hozzá a mentésben résztvevő vízímentök elnöke.



A címlapfotó illusztráció.