BKK: gyorsítják a Blaha Lujza tér felújítását

Gyorsítják a fővárosi Blaha Lujza tér felújítását, így a tervezettnél korábban véget érhet a forgalmi korlátozás a Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésében - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: "kétszeres sebességgel folytatódik a Blaha Lujza tér felújítása augusztus 9. és 19. között", a nyári szabadságok miatt a jelenlegi, kisebb forgalmú időszakban a felgyorsított munkálatokkal a beruházás időtartama összességében lerövidülhet.



A munkálatok felgyorsítását támogatja a Magyar Autóklub is, hiszen így rövidíthető a nagyobb forgalmi terhelésnek kitett, őszi beruházási szakasz - írták.



Emlékeztettek: a Blaha Lujza téren és a környező utcákban augusztus 9-től, hétfőtől megváltozik a forgalmi rend. A Rákóczi úton mindkét irányban lezárják a belső sávokat. A Nagykörúton viszont újra könnyebb lesz a jobbra kanyarodás a Rákóczi út irányába.



A tér belső, legnagyobb része továbbra is lezárva marad, tehát sem a gépjármű-, sem a gyalogosforgalom nem használhatja a parkolók területét, illetve a gyalogosforgalom által használt legtöbb járdafelületen, valamint a szökőkutak környékén is tovább folytatják a felújítási munkákat.



A tér felújítása várhatóan a jövő év őszére készül el, a felújítással kapcsolatos információk a BKK Blaha Lujza térrel foglalkozó oldalán követhetők.