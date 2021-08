Bűncselekmény

A hajánál fogva rángatta és leköpte a trafikost egy féltékeny nő Tatabányán - videó

A garázdaság vétsége miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a nővel szemben, aki a vád szerint féltékenysége miatt volt garázda az eladóval szemben.



A vádirat szerint az ittas nő 2021. április 29-én 20 óra 30 perckor bement a tatabányai dohányboltba, és az eladót kérdőre vonta, hogy miért flörtöl a barátjával. Az elkövető az eladó haját elkapta, rángatta, ily módon a bejárat felé, az üzlet elé húzta. A sértett nő megpróbált a támadója szorításából kiszabadulni, aki a hajánál fogva tovább rángatta. Az eladó megfogta a nő kezét, aki ezt nehezményezte és arra kérte a sértettet, engedje el a kezét, akkor ő is elengedi a haját. Amikor az eladó a támadó kezét elengedte, az ittas nő a hajtépéssel felhagyott, azonban hirtelen a közelben lévő sörét az eladó ruházatára öntötte.



Az eladó visszament az üzletbe, ahová a támadója is követte. Az elkövető a sértett szidalmazásával nem hagyott fel, eközben a sértettet leköpte, ezután távozott az üzletből. Az elkövető az üzlet bejárati ajtajába kintről erőteljesen belerúgott.



Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a garázda nővel szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.