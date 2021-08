Halálos baleset

'Szabolcsnak esélye sem volt' - emberi mulasztás okozhatta a tragédiát a budapesti metróban

Emberi mulasztás okozhatta a múlt pénteki halálos metróbalesetet a Corvin-negyed és a Kálvin tér között - értesült a Blikk. A lapnak sikerült beszélni egy szerelővel, aki éppen a baleset előtt egy nappal mondott fel.



A férfi elmondta, hogy két hónap után a nem megfelelően biztosított munkakörülmények miatt jött el az érintett területről egy nappal korábban.



"Egy hete még ott dolgoztam csőszerelőként, a szerencsétlenül járt villanyszerelőt is jól ismertem. Az egyik ott maradt kolléga tájékoztatása szerint nem az előírásoknak megfelelően rögzítették a szerelőkocsikat, ezért szabadulhattak el a Nagyvárad térnél. Ez a mozdonyvezetőnek és az ott lévő munkásoknak lett volna a feladata. Egyébként ezeknek a kocsiknak nincs teteje, olyan, mint egy plató, amin szerszámok vannak. Az egyik ott dolgozó elmondása szerint 80-100 kilométeres sebességre is felgyorsulhattak, így Szabolcsnak esélye sem volt a túlélésre" - magyarázta a neve elhallgatását kérő alkalmazott.



Mint korábban kiderült, két kocsi is elszabadult a felújítás alatt álló 3-as metró alagútjában.



A lapnak sikerült megszólaltatnia az áldozat egyik barátját, aki azt mondta, az 50 éves férfinak éppen a halála előtti napon volt a születésnapja. "Szasza az édesanyjával élt egy Nógrád megyei településen. Saját gyermeke nem született, az élettársával pedig néhány éve szakítottak, de nagyon jó viszonyban maradtak. Rajongásig szerette a ralit és az autósportot. A szülinapját egy hónapig akarta ünnepelni. Minden hétvégére szervezett magának programot."