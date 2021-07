Bűncselekmény

Hamisítványokat is árultak az labdarugó-Európa-bajnokságon

Hamisítványokat is árultak a 2021-es labarugó-Európa-bajnokságon - közölte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel közös közleményben.



Budapest a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságon négy mérkőzésnek adott otthont.



A közleményben ismertetik, hogy a Puskás Aréna környékén és a Városligeti Műjégpályán kialakított szurkolói zóna ellenőrzésekor több mint félmillió forint értékű hamis szurkolói sálat, pólót, szájmaszkot és adózatlan cigarettát foglaltak le.



A tájékoztatás szerint a pénzügyőrök a rendőrséggel, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel, az érintett közterület-felügyeletekkel és a márkavédelmi képviselőkkel alkottak egy csapatot a szabálytalanságok kiszűrésére.



Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) magyarországi márkavédelmi képviselői a HENT közreműködésével oktatást tartottak a védett árukról, ami segítette a hamisítványok azonosítását.



Míg az első három meccsnapon jövedéki és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt kellett intézkedniük a pénzügyőröknek, addig az utolsó napon erre nem volt szükség, mert a folyamatos és aktív jelenlétnek köszönhetően visszavonultak az illegális árusok - írják a közleményben.



Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke, a HENT elnökhelyettese a közleményben kiemelte, a labdarúgó-EB rámutatott arra, hogy a sportszeripart is sújtó hamisítás mindenkit érint. A termékeiket jogszerűen előállító gyártókat, az európai uniós tagállamokat, de a hamis sporteszközök súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek a gyanútlan vásárlókra is - tette hozzá.