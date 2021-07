Tragédia

'A legrosszabb napom' - megszólalt a vízimentő, aki a Balatonba fulladt testvéreket kereste

Szörnyű tragédia történt vasárnap délután a Balatonnál. Egy jászberényi testvérpár vesztette életét, miután elsodródtak a matracukkal. A 13 és 17 éves fiúk holttestét a vízimentők találták meg, miután több órán keresztül keresték őket. Az egyik fiú holttestét a vízimentők egyik segítője találta meg, a másik fiút a búvárok húzták ki a partra - írja a Bors.



Fonyód-Bélatelepnél a fiúk két külön matracon túlhaladtak a bójákon, annak ellenére, hogy egyikük sem tudott úszni. A szülők arra lettek figyelmesek, hogy már nem tartózkodnak a testvérek a matracokon.



A keresést több helikopter is segítette. A vízimentők négy szonáros hajóval indultak a testvérpár megmentésére. Elsőként a fiatalabb fiúra találtak rá, majd órákkal később bátyjára.



A jászberényi család egy nappal a tragédia előtt érkezett a Balatonhoz. A vízimentők vezetője, Bagyó Sándor megtörten Facebook-oldalán ezt mondta a tragédiáról:



"A legrosszabb napom. Most fejeztük be a kollégáimmal négy szonáros hajóval egy itt üdülő háromgyerekes család két gyermekét kerestük. Illetve az egyiket korábban megtalálta egy segítő. Odaérkezett az esetkocsi és próbáltunk küzdeni az életéért, de sajnos nem sikerült és a második gyereket a víz alatt találtuk meg holtan. Ezek nem azok a szép napok, amiért az ember vízimentővé válik."