Állatvédelem

Négy kutyát, hét macskát zsúfolt be szűk lakásába egy zalaegerszegi férfi

Állatkínzás miatt kell felelnie egy zalaegerszegi férfinak, aki egészségtelen körülmények között tartott szűk társasházi lakásában négy kutyát és hét macskát - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.



Jánky Judit közölte: a 43 éves férfi egy zalaegerszegi társasház harmadik emeleti, bérelt lakásában tartotta az állatokat úgy, hogy nem biztosított számukra a fajuknak, élettani igényeiknek megfelelő körülményeket. A zsúfoltan élő állatok miatt a környéken is bűz terjengett, és az erkélyről az alsó szomszéd lakása is beszennyeződött. Az állatok nem kaptak védőoltást, a kutyák azonosító chipet sem.



Hatósági eljárásban 2019 novemberében az állatokat gyepmesteri telepre szállíttatták, ahol állatvédő szervezetek bevonásával kezelték őket. Az egyik macskának ellátatlan ficam okozott szenvedést, és emiatt amputálni kellett az egyik lábát, egy kutyának pedig a veleszületett végtag-rendellenességét nem orvosolták, így a kevés mozgás is folyamatos fájdalommal járt neki.



A férfi ellen állatkínzás miatt vádat emelt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.