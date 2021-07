Állatvédelem

Medvét fotóztak Budapest közvetlen közelében

Medvék legelőször Miskolc környékén tűntek fel, majd egyre közelebb kerültek a fővároshoz. Legutóbb Vác közelében láttak medvét, most pedig Gödöllő és Nagytarcsa között fekvő Isaszeg külterületén, gyakorlatilag a Gödöllői-dombságon fényképeztek egy példányt - számolt be róla a BudaPestkörnyéke.hu.



Isaszeg külterületén, a szántóföld és az erdő határán magányosan kóborló barnamedvéről érkezett fotóval kiegészített lakossági bejelentés a Pilisi Parkerdőhöz. A medve mozgásának nyomon követése érdekében a Pilisi Parkerdő Zrt. – egyeztetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal – vadkamerákat helyezett ki.



A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság értesített minden szomszédos nemzeti parkot és hivatásos vadászt, annak érdekében, hogy a medve mozgását nyomon követhessék és megfelelő időben intézkedhessenek – írják a nemzeti park honlapján.



A területért felelős hivatásos vadászok és a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai naponta, rendszeresen ellenőrzik az érintett körzetet, azonban a medve jelenlétét nem észlelték, így feltételezhető, hogy már el is hagyta a térséget – írják.



Legutóbb Vác közelében a Börzsönyben fotóztak medvelábnyomot. Ha ugyanarról az állatról van szó, akkor elgondolkodtató, hogy valahogyan átkelt a kerítéssel körbezárt M3-as autópályán. Minden bizonnyal egy alul vagy felüljárón keresztül tudott csak átmenni a forgalmas úton.



Amennyiben a vadállat még mindig a Gödöllői-dombság közelében keres magának élelmet, csak idő kérdése mikor érkezik meg egy településre. Az M31 és az M0-ás amolyan természetes kerítésként szolgál a főváros környékén, de ahogy az M3-ason is átkelt, nem biztos, hogy problémát okoznak majd a macinak a forgalmas utak.