Bűnügy

Videóra vették, ahogy megerőszakolják a magatehetetlen lányt, aki bele is halhatott volna a bántalmazásba

Vádat emeltek három fiú ellen, mert magatehetetlen állapotban levő, szintén kiskorú lányismerősüket szexuálisan bántalmazták - tájékoztatta a Veszprém Megyei Főügyészség szerdán az MTI-t.



A fiatalok a felügyelet nélküli kamaszlányt otthonában leitatták, egy közeli romos épületbe vitték, levetkőztették és mindhárman szexuálisan bántalmazták. A történtek ellen a lány még öntudatlanságában is tiltakozott - írták.



A sértett elhallgattatása érdekében a vádlottak a lány száját és orrát leszorították, amely alkalmas volt életveszélyes állapot előidézésére. Szintén életveszélyes lett volna a lány számára, ha a fagypont körüli hidegben hiányos ruházatban magára marad, amit csak édesanyja hazaérkezése akadályozott meg.



A főügyészség közölte: a vádlottaknak, mivel a történtekről fénykép- és videofelvételeket is készítettek, a szexuális erőszak súlyosabban minősülő esete és az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete mellett gyermekpornográfia miatt is felelniük kell.



A főügyészség mindhárom elkövetőre végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kezdeményezte.