Bűnügy

Baltanyéllel és kaszával támadt a rendőrökre egy család Hajdú-Biharban

Őrizetbe vettek két férfit és két nőt, mert baltanyéllel és kaszával támadták meg az intézkedő rendőröket egy hajdú-bihari településen - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-t.



Az ügyben a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást - közölték.



A megalapozott gyanú szerint hétfő hajnalban egy Hajdú-Bihar megyei településen tartott családi összejövetelen csendháborítás miatt kezdtek intézkedni a rendőrök. A jelenlévők ezen felháborodtak, és egymást hergelve, támogatva a bejárati kapuhoz mentek, miközben a fiatalabb férfi azzal fenyegette a rendőröket, hogy baltával megöli őket.



Miközben a két nő tovább kiabált a rendőrökkel, a 29 éves férfi baltanyelet vett magához, míg a 31 éves bátyja hátrament az ingatlanba, és egy kaszát a feje fölé tartva tért vissza. A kaszával a rendőrök felé indult, kettévágással, megöléssel fenyegette őket, egyszer le is sújtott, de nem ért el senkit.



Ekkor a rendőrök távoztak, majd négyen tértek vissza és folytatták az intézkedést. A nők ekkor is szidalmazták, a férfiak pedig továbbra is fenyegették a rendőröket.



A nyomozó ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki a négy embert, és kezdeményezte letartóztatásukat. A két nő (akik közül az egyik büntetett előéletű), a gyanú szerint bűnsegédként követett el hivatalos személy elleni erőszakot. A két férfit - egyikük büntetett előéletű, a másik több szabálysértést követett el korábban - a nyomozó ügyészség emberölés előkészületével is meggyanúsította.