Bűncselekmény

Jogerősen pénzbüntetésre ítéltek egy férfit hamis ajánlóívek átadása miatt

Jogerősen háromszázezer forint pénzbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki hamis aláírásgyűjtő íveket adott át egy jelöltnek a 2018-as országgyűlési választáson - tájékoztatta a fővárosi főügyész szerdán az MTI-t.



Ibolya Tibor közleményében felidézte: az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. Az ajánlóívre a választópolgár ráírja a nevét és egyéb személyi adatait, így a személyi azonosítóját, a magyarországi lakcímét, az anyja nevét, majd az ajánlást aláírja. Az ajánlóíven ezután az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti nevét és aláírását.



A vádirat szerint a vádlott egy párt országgyűlési képviselőjelöltjeként indulni kívánó személynek olyan aláírásgyűjtő íveket adott át 2018-ban, amelyeken elhunytak adatai és hamis aláírások is szerepeltek. A vádlott ezeket az íveket aláírásával hitelesítette.



A jelölt az íveket leadta Budapest XIV. kerületében, az illetékes választási irodában.



A Pesti Központi Kerület Bíróság hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélte - jogerősen - háromszázezer forint pénzbüntetésre a férfit.



A főügyész felhívta a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha - ettől az ügytől eltérően - a jelöltet a hamis aláírások alapján nyilvántartásba is veszik, súlyosabb bűncselekmény, a választás rendje elleni bűntett is megvalósulhat.