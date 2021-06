Bűnügy

Még a WC is aranyozott volt: fényűző luxusban élt a fiatal lányokat kizsákmányoló szolnoki pár (videó)

Még a WC is aranyozott volt - fényűző luxusban élt egy fiatal lányokat kizsákmányoló szolnoki pár. Most fogták el őket. A gyanú szerint csaknem 5 éven át kényszerítettek több nőt prostitúcióra Németországban és Svájcban. A pénzt elvették tőlük. Csaknem 20 milliót kerestek így. Úgy tudjuk, a férfi az egyik lányt meg is erőszakolta.