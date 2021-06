Gyilkosság

Szilágyi István fia szerint egy rejtélyes személy gyilkolta meg apját

Hétfőn megkezdődött Szilágyi István fiának tárgyalása, miután a férfi tavaly májusban meggyilkolta színész édesapját. Ha a bíróság bűnösnek találja, életfogytig tartó börtönre is számíthat, a férfi pedig azóta vallomást is tett.



Az egykor operatőrként dolgozó 50 éves férfit bilincsben vitték a bíróságra, miután jelenleg is magas kockázatú rabnak tartják, így a vezetőszárat sem vették le, de a kézi bilincset külön bírói kérésre eltávolították róla.



Az Origo úgy értesült, hogy Sz. Péter zárt tárgyalást kért, amit a bíró elutasított, a férfit pedig különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják.



A férfi a bíróságon azt állította, hogy először saját apja támadt rá, majd egy rejtélyes személy megölte Szilágyi Istvánt. A férfi azt állította, hogy az apja rontott rá először, de azt elismerte, hogy ezután valóban használt kalapácsot apja ellen. Azt azonban tagadta, hogy ő ölte volna meg az apját, ugyanis a tragédiáért szerinte egy sötétben felbukkanó idegen a felelős, aki őt is leütötte.