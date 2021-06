Bűnügy

Holtan találták a szegedi kettős gyilkosság gyanúsítottját

Holtan találták a szegedi kettős gyilkosság miatt égre földre keresett dr. V. Attila gyógyszerészt. 2021.06.21 12:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden valószínűség szerint öngyilkos lett a szegedi kettős gyilkossággal gyanúsított 28 éves Vitális Dániel Attila.



A Blikk azt írja, hogy a holttestet Szeged közelében találták meg, a férfi feltehetően végzett magával, miután két fiatallal, egy nővel és egy férfival végzett a Petőfi Sándor sugárút egyik társasházában.



A gyalogosok elől a területet elkerítették, így akinek a környéken van dolga, csak az autók között tud továbbmenni. A városban sokan most azt találgatják, mi lehetett a kegyetlen leszámolás oka.



A férfi áldozatai húszas éveikben járó fiatal felnőttek voltak. A férfi és a nő holttestét vasárnap este fedezték fel. A belvárosi épület környékét a rendőrség még hétfő délelőtt is lezárva tartotta, mert még tartott a helyszínelés.



Az MTI információi szerint a feltételezett tettes egy szegedi gimnáziumba járt, majd gyógyszerésznek tanult, és a bűncselekményt megelőzően is a szakmájában dolgozott a város egyik bevásárlóközpontjában működő patikában.