Bűnügy-kábítószer

Professzionálisan felszerelt, 300 millió forintos okos marihuánanövényre csaptak le a rendőrök - videó

A KR NNI munkatársai 2021 áprilisában foglalták le a 250 millió forint értékű kábítószert. Most a gyár is meglett, ahol a bűnbanda a marihuánát termesztette. Azonnal látszott, hogy a bűnözők nem sajnálták a pénzt a beruházásból.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály V. Bűnüldözési Osztálya (Debrecen) büntetőeljárást folytat bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt három debreceni és három téglási lakossal – köztük egy nővel – szemben, letartóztatásuk mellett.



2021. április 15-én összehangolt rendőri akció keretében megtartott kutatások és szemle alkalmával összesen 80 kilogramm zöld színű kábítószergyanús növényi származékot (marihuána) és közel 3,3 kilogramm fehér kábítószergyanús port (amfetamin és kokain) foglaltak le a nyomozók, melynek a feketepiaci értéke összesen 250 millió forint.



Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatal vagyonvisszaszerzési eljárást is indított a bűncselekményből eredő vagyon visszaszerzése érdekében; ennek keretében a bűnszervezet tagjaitól ezidáig több mint 130 millió forint értékű vagyonelem került biztosításra.



A gyanúsítottak elfogását követően sem állt meg a nyomozás, a továbbfolytatott felderítő és vizsgálati munkába bevonták a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztályának, illetve Elemző-Értékelő Osztályának munkatársait, akik az elkövetői körtől lefoglalt kommunkációs eszközök adattartalmát vizsgálták, valamint az elkövetők kapcsolatrendszerének elemzését végezték el.



A részletes nyomozati és kiterjedt elemző tevékenység eredményeképpen a nyomozók beazonosították a lefoglalt kábítószerek beszerzési forrását, egy kecskeméti zártkerti ingatlant, amely egy 2020-ban épült, könnyűszerkezetes csarnoképület. Az épületben kétszintes, professzionálisan felszerelt, számítógépes rendszer útján távvezérelhető, több ezer marihuánanövény termesztésére és feldolgozására szolgáló infrastruktúrát alakítottak ki, amelyet rendőri akció keretében 2021. május 21-én számoltak fel az NNI debreceni nyomozói a Készenléti Rendőrség műveleti egységeinek bevonásával.

A beltéri, precíziós növénytermeléshez szükséges öntöző, világító és szellőztető berendezéseket távvezérléssel működtették, a növények fejlődését kiváló minőségű talajkeverékkel és tápoldatokkal segítették. A termeléshez szükséges nagymértékű villamosenergia fogyasztás leplezése érdekében a gépek, berendezések működtetéséhez szükséges áram biztosítására saját áramellátó rendszer alakítottak ki, amelyhez több tíz millió forint értékű generátorokot állítottak üzembe. A szintek közötti anyagmozgatás céljára külön liftrendszert építettek ki.



A telephelyen folyó illegális tevékenység elfedése érdekében az ingatlant több méteres átláthatatlan kerítéssel vették körbe, és az ott tevékenykedő emberek részére huzamosabb tartózkodásra szolgáló épületrészt is kialakítottak.



Az elsődleges becslések szerint a közel 300 millió forintos beruházással kialakított üzem távfelügyeletére csúcsminőségű kamerákat szereltek fel, és ezek segítségével tudták figyelemmel kísérni a telephelyen folyó tevékenységet.



A telephelyen folytatott illegális tevékenység részletes rekonstruálása és az oda köthető személyek beazonosítása érdekében a KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztálya – szakértők bevonásával – több napos helyszíni szemlét tartott, melynek során vákuumfóliázott, illetve ömlesztett formában több mint 65 kilogramm zöld, kábítószergyanús növényi anyagot (marihuána), 6 kilogramm szintetikus kábítószert és több mint 300 db már leszüretelt, feldolgozott állapotban lévő cannabis sativa növény gyökeres szármaradványait foglalták le.



A rendőrségi akció idején az ingatlanon található másik csarnoképületében ugyanilyen kétszintes növénytermelő és -feldolgozó üzem kiépítése volt folyamatban, amelyhez a szükséges több millió forintos tartozékok egy részét már beépítették, más részüket még eredeti csomagolásában találták meg a nyomozók.



A kendernövények termesztésére és feldolgozására szolgáló kecskeméti üzemet a nyomozás adatai szerint V. Sándor és fia, V. Roland budapesti lakosok alakították ki és működtették társaikkal.



Az apa-fia páros tagjai jelenleg szökésben vannak, ellenük elfogatóparancsot adtak ki.