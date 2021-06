Bűnügy

Nem mindennapi javaslattal állt elő a VV Fanni-ügy bírája

A bíróság ered a holttest nyomába. A vádlott autójából nyertek ki GPS-adatokat, és két napig követik a feltételezett helyszíneket. 2021.06.07 09:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bíróság maga ered VV Fanni eltűnt holttestének nyomába, írja a Bors.



A lap információi szerint a júniusi tárgyalás után helyszíni tárgyalás következhet. Úgy tudják, egy kihelyezett tárgyalást tartanának annál a dunai stégnél, ahol a nyomozók és az FBI emberei szerint is a legvalószínűbb, hogy a vádlott megszabadult a lány holttestétől.



Állítólag dr. Farkas Gabriella, az ügy bírája egy extravagáns javaslattal is előállt: úgy döntött, hogy személyesen ered majd a feltételezhetően halott lány nyomába.



"Kifejezetten ritkán történik meg az ilyen, de annyira speciális az ügy, hogy indokolt ez a nem mindennapi megoldás" - mondta a Borsnak dr. Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője.



Mint fogalmazott, a terv az, hogy a bíróság végigjárja a feltételezett gyilkos útját. Novozánszki Fanni lakásától indulnak, majd Budapestet elhagyva, a pontos GPS-adatokat követve elmennek Siófokra, ahol megállt a gyanúsított B. László. Innen Dunaújváros felé veszik az irányt és onnan Szalkszentmártonba mennek a stéghez. Ez legalább két napos út lesz.



"A törvényszék minden lehetőséget megragad, hogy közelebb kerüljön a lehetséges megoldáshoz. A bírónő a saját bőrén akarja érezni, a szemével látni, honnan hova ment a gyanúsított, és majd ennek fényében tesz ténymegállapítást" - tette hozzá dr. Lichy József.



Közölte, legkésőbb az ősz folyamán ítéletet kellene hirdetni az ügyben. A személyes impulzus az ügyvéd szerint sokat nyom majd a latba amellett, ha összeállt a bizonyítási rendszer is. Csak így lehetséges, hogy holttest hiányában, gyilkossági ügyben ítéletet hozzanak.