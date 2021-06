Bűnügy

Pénzhamisításért hat évre ítéltek egy dombegyházi férfit

Az ügyészi indítvánnyal egyezően jogerősen hat év szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy dombegyházi férfit, aki társaival együtt 500, 1000 és 10 000 forintos bankjegyeket fénymásolt házilag - tájékoztatta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.



Nagyné Günther Ágnes közölte, a férfit a táblabíróság pénzhamisítás és felbujtóként elkövetett lopás bűntettében mondta ki bűnösnek. Az ítélőtábla elrendelte a vádlottra korábban más bűncselekmény miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.



A férfi és társai 2018 végén házilagosan fénymásoltak 500, 1000 és 10 000 forintos címletű bankjegyeket, amelyekkel Békés megyei településeken több üzletben kíséreltek meg fizetni, részben sikerrel. A bűntársak Romániában is ismeretlen mennyiségű hamis bankjegyet hoztak forgalomba úgy, hogy abból fizették szórakozásukat, illetve azokat valódi készpénzre váltották.



Az első fokon eljáró Gyulai Törvényszék a bűnösségét beismerő és a tárgyaláshoz való jogáról lemondó 29 éves férfit hat év szabadságvesztéssel sújtotta. Az ítélet ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést, de ezt a táblabíróság a fellebbviteli főügyészség indítványával egyezően alaptalannak látta - tudatta a szóvivő.