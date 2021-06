Terrorizmus

Újabb megdöbbentő részletek: muszlim nevet vett fel a kecskeméti terrorista

A 21 éves egyetemista az Iszlám Állam terrorszervezettel is kapcsolatban állt az interneten. 2021.06.04 07:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Hüsseyin Ziyadra nevet használta és szélsőséges oldalakat követett az 21 éves kecskeméti férfi, aki a futball-Európa-bajnokság egyik budapesti mérkőzésén akart robbantani, a Balatonon pedig autóval a tömegbe hajtani - írja a Bors.



A lap emlékeztet a korábban már ismertekre, miszerint chaten beszélgetett a szervezet kiképzőivel, akiknek hűségesküt fogadott, hogy hajlandó lesz terrorcselekményeket elkövetni, a halál sem riasztotta vissza. Arab nevet is felvett, Hüsseyin Ziyadnak nevezte át magát közösségi oldalán, ami magyarul bőséget jelent.



Az elfogott férfi tagja volt Muszlim Ifjúsági Társaságnak is, de Sulok Zoltán, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke elmondta a Borsnak arról beszélt, hogy csupán a levelezőlistájukon szerepelt a fiatal, akinek ismerősei között több külföldi, muszlim, izraeli és török állampolgár is szerepel a közösségi oldalán.