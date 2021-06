Terrorizmus

Az Iszlám Állam katonája volt a merényletre készülő magyar férfi

Terrorcselekményekre készült Magyarországon egy 21 éves, magát iszlám hitűnek valló férfi. Kedden elfogta a TEK, a bíróság pedig ma délután elrendelte a letartóztatását. Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója közölte, hogy az Iszlám Államnak fogadott hűséget a fiatal férfi.



Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója az ATV Egyenes Beszédben elmondta, hogy hetek óta dolgoznak az ügyön. Az ő információik egy hónapra nyúlnak vissza, amikor is megtalálták, beazonosították a 21 éves, magyar állampolgár fiatalembert, aki olyan chat-szobákban folytatott beszélgetéseket, ahol a téma a merényletek, merényletekhez használt eszközök beszerzése volt.



A titkosszolgálatok olyan információkkal dolgoznak, amelyek jöhetnek technikai úton, humán úton, esetleg segítőktől, más szolgálatoktól is. Van egy felderítő tevékenységük, technika és pénz kérdése, hogy meddig tudnak eljutni egy-egy ilyen felderítésben.



Arra a kérdésre, hogy mit lehet tudni a fiatal férfiról, Hajdu elmondta, hogy ez is az ügyészi vizsgálat tárgya lesz, hiszen rendkívül érdekes, hogy egy huszonéves fiatal hogy jut el az iszlám hit felvételére majd ilyen szintű radikalizálódásra. Ami meglepő, hogy az Iszlám Állam által működtetett felületen kommunikált, az Iszlám Államnak hűségesküt téve ajánlkozott támadásra, amivel ő is a terrorszervezet részévé vált. Hajdu szerint ez az eset minősítésében is megjelenik majd. A családi háttere kapcsán elmondta, hogy egy teljesen átlagos, jómódú család, értelmiségi szülőkkel. Európában látni hasonló jelenséget, de ez egy szomorú dolog.



A Magyar Nemzet információi szerint a Puskás Stadionban akart robbantani, ahol 70-ezer nézőt várnak. Ennek kapcsán a TEK főigazgatója kijelentette, hogy sajtóinformációkat nem kíván kommentálni viszont az ő információjuk úgy hangzik, hogy Budapest,és Magyarország területén akart elkövetni olyan merényletet, ahol nagy tömegek vannak csőbombával és ún. ramming támadással (gépjárművel, nagy sebességgel tömegbe hajtás). Hajdu elmondta, hogy a csőbombát még nem találták meg.