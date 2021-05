Bűnügy

Szolgálaton kívüli biztonsági őr késelt egy budapesti szórakozóhelyen - videó

Életveszélyt okozó testi sértés miatt vádat emeltek egy biztonsági őrként dolgozó férfi ellen, aki a Fővárosi Főügyészség szerint egy VII. kerületi szórakozóhelyen, ott szolgálaton kívül tartózkodva megkéselte egy ismerősét, aki miatt el akarták bocsátani a munkahelyéről.



Ibolya Tibor fővárosi főügyész szerdán az MTI-vel azt közölte: a vádirat szerint a 29 éves férfi a lakásán 2020. június 29-én az ismerősével együtt italozott és kábítószert is fogyasztottak. Egy korábbi sérelem miatt azonban összeszólalkoztak, ezután az ismerőse hazament és felhívta a vádlott egyik munkatársát, aki előtt negatív színben tüntette fel a férfit. Emiatt a vádlottnak telefonon fel akart mondani a főnöke.



Ezt követően mindkét férfi a vádlott munkahelyére, egy VII. kerületi szórakozóhelyre ment, a vádlott a konfliktus rendezéséhez segítségül hívta egy 27 éves ismerősét és egy zsebkést is magával vitt.



Amikor a vádlott meglátta, hogy a korábban vele italozó ismerőse a kollégáival beszélget, szidalmazni kezdte és rátámadt. A bántalmazásba bekapcsolódott a 27 éves férfi is, a sértettet ütlegelni kezdte. Ekkor a vádlott a zsebkéssel hátba szúrta a sértettet. A verekedőket a biztonsági őrök választották szét.



Ibolya Tibor azt írta: a szúrással a vádlott életveszélyes sérülést okozott a sértettnek.



A Fővárosi Főügyészség a bűnügyi felügyeletben lévő 29 éves férfit életveszélyt okozó testi sértéssel vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetést kiszabását indítványozta. A 27 éves társát garázdasággal vádolják, rá pénzbüntetést kért az ügyészség.