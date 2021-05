Bűnügy

Megtalálták a 2010-es máriapócsi gyilkosság feltételezett elkövetőjét

2010 szeptemberében egy idős férfit találtak holtan rokonai a családi házában, a rendőrség emberölés miatt indított nyomozását azonban két év múlva fel kellett függeszteni, mert nem találták meg az elkövetőt. 2021.05.25 09:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megtalálták a 2010-es máriapócsi gyilkosság feltételezett elkövetőjét, a jelenleg is börtönben lévő férfi letartóztatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség tett indítványt.



Martossy György főügyész, a megyei főügyészség megbízott vezetője az MTI-hez kedden eljutatott közleményében azt írta, 2010 szeptemberében egy idős férfit találtak holtan rokonai a családi házában, a rendőrség emberölés miatt indított nyomozását azonban két év múlva fel kellett függeszteni, mert nem találták meg az elkövetőt.



Az eljárás folytatását a Nemzeti Nyomozó Iroda rendelte el 2020 augusztusában, mert új bizonyíték merült fel, amit korábban még nem vizsgáltak meg. Az újabb szakértői vizsgálat alapján megalapozottá vált a gyanú, hogy az emberölést egy a jelenleg is erőszakos bűncselekmények miatt fegyházbüntetését töltő férfi követte el, ezért őt a rendőrség idén februárban gyanúsítottként hallgatta ki - ismertette Martossy György.



Hozzátette, a gyanúsított tagadja bűnösségét, védekezését azonban több bizonyíték cáfolja, illetve jelenleg is tartanak olyan nyomozati cselekmények, amelyek még jobban alátámaszthatják a bűnösségét.



A férfi 2021. május 28-án szabadulna a fegyházból, azonban az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy megszökne, elrejtőzne a hatóság elől, ezért indokolt őt egy hónapra letartóztatni - közölte a főügyész.