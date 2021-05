Bűnügy

Több száz milliós csalás miatt emelt vádat a bajai ügyészség

Az ügyészség a különös visszaeső férfit és három társát üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja, ezért velük szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. 2021.05.25 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több száz milliós csalás ügyében emelt vádat a Bajai Járási ügyészség egy különös visszaeső férfival és társaival szemben - tudatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közleményben kedden.



A Bajai Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt egy különös visszaeső férfival szemben, aki hamis üzleti ígéretekkel, továbbá fejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez pályázatírás és menedzselés ígéretével társai segítségével 14 és 400 millió forint közötti összegeket csalt ki áldozataitól. Amikor fél évre eltűnt, ügyfeleik előtt társai külföldi kiküldetésre hivatkoztak, holott a férfi valójában börtönben volt.



A vádirat szerint a mezőfalvai férfi 2016 decemberétől 2018 októberéig, korábbi jogerős börtönbüntetése megkezdéséig vissza nem térítendő támogatások megszerzése érdekében pályázatok írását és beruházási projektek intézését ígérte céges ügyfelei részére. Vállalatirányítási, informatikai és logisztikai rendszerek kialakítására, feldolgozóüzem létesítésére, továbbá hotel- és kikötőkomplexum megvalósítására irányuló pályázatok lebonyolítását vállalta. A férfinak az ígért feladatok elvégzése valójában nem állt szándékában, arra lehetősége sem volt, célja kizárólag a sértettek pénzének megszerzése volt. Egyik vádlott-társát rávette arra is, hogy céget alapítson azért, hogy később a cég nevében csalárd módon megbízást vállaljon.



A vádlottat a csalásokban közreműködő másik társa széleskörű, magas kapcsolatokkal rendelkező, sikeres pályázati menedzserként mutatta be az ügyfeleknek. A bizalom megnyerése érdekében a megbízási szerződések aláírása és a megbízásidíj-előlegek átadása közjegyző előtt történt. Az előleg címén kicsalt összegek több esetben menet közben emelkedtek, mert a férfi magasabb pályázati összeg megszerzésével kecsegtetve egyre magasabb díjelőlegre tartott igényt. Egyik ügyfelüktől ezzel a módszerrel társaival összesen 400 millió forint projektelőleget sikerült kicsalniuk.



A csaló férfi egy barátja bizalmával is visszaélt, amikor vissza nem térítendő támogatás elnyeréséhez segítséget ígérve 14 millió forinttal csapta be, további 9 sértettet pedig 20 és 80 millió forint közötti összegekkel rövidítette meg.



Amikor a férfinak 2018 októberében egy korábbi csalás miatt fél évre börtönbe kellett vonulnia, társai a vállalásokat sürgető ügyfelek előtt valótlanul külföldi kiküldetésre hivatkozva igyekeztek haladékot nyerni.



Az ügyészség a különös visszaeső férfit és három társát üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja, ezért velük szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A más ügyben kiszabott börtönbüntetését töltő vádlott és szabadlábon lévő társai bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni - tudatta a főügyészség közleményben.