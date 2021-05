Baleset

Óriási a dugó az M3-ason: akár másfél órával is megnőhet a menetidő

Torlódásra kell számítani Budapest felé az M3-as autópályán a bagi terelésnél, ahol több helyen is kisebb koccanásos baleset nehezíti az előrejutást - közölte az Útinform kedden.



Azt írták, hogy az autópálya 38-as kilométerétől araszol a kocsisor, akár egy-másfél órával is megnőhet a menetidő.



Kerekharaszttól vagy már Hatvantól a 3-as főút felé lehet kerülni, de ott is sokan közlekednek.



Telítettek a sávok, és csak lépésben lehet haladni az autópályán az M0-s autóúttól befelé is - tették hozzá.