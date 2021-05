Erőszak

Kiskorú lányokat futtató férfiakat ítéltek börtönbüntetésre Pécsen

Kerítés miatt jogerősen két és fél, illetve két év börtönre ítéltek Pécsen két férfit, akik barátnőik prostitúciós tevékenységéből szereztek pénzt - tájékoztatta a Pécsi Törvényszék csütörtökön az MTI-t.



A bíróság a kedden meghozott ítélet kapcsán kiadott közleményében azt írta: a vádlott férfiak ismerték egymást és tudtak egymás tevékenységéről is, azonban a cselekményeket rendszeres haszonszerzésre törekedve, külön követték el.



Az elsőrendű vádlott 2019 szeptemberétől fotókkal, álnéven hirdette a kiskorú lány által pénzért végzett szexuális szolgáltatásokat egy szexhirdetéseket tartalmazó weboldalon. A lányt felnőtt korúnak tüntette fel és a szexuális szolgáltatás fajtáinak ellenértékét is ő határozta meg, továbbá gyakran a szolgáltatást igénybe vevőkkel ő maga tárgyalt telefonon.



A lány eleinte egy baranyai településen végzett prostitúciós tevékenységet, majd - a nagyobb jövedelem reményében - 2019 októberétől Pécsre költöztek. A lány által megszerzett pénzből az elsőrendű vádlott és a kiskorú lány egy pécsi panelházban bérelt lakást a másodrendű vádlottal és annak szintén kiskorú barátnőjével közösen.



A megszerzett pénz - összességében mintegy hárommillió forint - jelentős részét az elsőrendű vádlott rendszeresen szerencsejátékban költötte el.



A másodrendű vádlott 2019-ben vette rá kiskorú barátnőjét, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen, ennek keretében júliusban álnéven regisztrálta a lányt egy szexpartnerkereső internetes oldalon, majd segített a szolgáltatások megszervezésében, a lány utaztatásában is.



A másodrendű vádlott és barátnője 2019. augusztus végétől 2020. januárjáig összesen mintegy kétmillió forintos jövedelemre tett szert.



A másodrendű vádlott a fenti időszakban kapcsolatban állt az elsőrendű vádlottal, aki az általa elkövetett bűncselekményt a másodrendű vádlottól beszerzett ötletek és tapasztalatok alapján, a másodrendű vádlott cselekményének mintájára szervezte, s egy alkalommal előfordult, hogy a lányok közösen nyújtottak szolgáltatást.



A börtönbüntetés mellett az elsőrendű vádlottal szemben hárommillió forint, a másodrendű vádlottal szemben pedig kétmillió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendeltek, továbbá végleges hatállyal eltiltották őket minden olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, amelyek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzik.



Az ítélet jogerős.