Bűnügy

Videóra vették, hogyan könyörög nekik félholtra vert ismerősük

A vád szerint három férfi bosszúból egy lakásba zárt és életveszélyesen bántalmazott egy negyedik férfit. A Fővárosi Főügyészség - végrehajtandó börtönbüntetést indítványozva - vádat emelt a trió ellen. 2021.05.11 11:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vádirat szerint az egyik vádlottnak, egy 36 éves férfinak a volt barátnője azt állította, hogy közös ismerősük - jelen ügy sértettje - évekkel korábban szexuálisan bántalmazta őt. A vádlott 2019. május 27-én délután találkozott a sértettel, és ekkor elhatározta, hogy bosszút áll rajta. Azzal az indokkal, hogy éppen szülinapot ünnepel, lerészegítette és egy VII. kerületi pincelakásba kísérte, ahol a bosszút tervező az ügy másik két vádlottjával, egy 42 és egy 30 éves férfival együtt lakott. A lakásban a 36 éves és az időközben hazaérkező 42 éves férfi test szerte bántalmazni kezdték a sértettet, majd telefonon értesítették lakótársukat. Amikor a 30 éves férfi is hazaért, ő is csatlakozott a korábbi bántalmazás nyomait viselő, védekezésre képtelen sértett ütlegeléséhez. A bántalmazás - amelyet a 36 és 42 éves vádlottak a telefonjaikkal meg is örökítettek - különböző módon, órákon át tartott, a sértett hiába könyörgött, hogy távozhasson. A 36 éves bántalmazó égő cigarettacsikket is elnyomott a sértett testén. A vádlottak végül a sértettet késő este kitették a szomszédos lakóház kapujába. Az életveszélyes sérüléseket szenvedett férfit egy járókelő fedezte fel, aki értesítette a mentőket.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a három férfit gyanúsítottként hallgatta ki és lefolytatta velük szemben a nyomozást.



A bántalmazókkal szemben a Fővárosi Főügyészség társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés, valamint aljas indokból, a védekezésre képtelen sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.



A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést szabjon ki. A vád tárgyává tett bűncselekmények büntetési tétele - a halmazati szabályokra figyelemmel - kettőtől tizenhárom évig terjedő szabadságvesztés.



A 36 és a 42 éves férfi korábban le volt tartóztatva, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak.