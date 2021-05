Balesetveszély

Döbbenetes videó: ámokfutó kamionosok háborúztak az M1-esen

Ismét két életveszélyes kamionost kaptak lencsevégre, ezúttal az M1-es autópályán, Győr felé haladva, a 43-as kilométernél, az Óbarok pihenőhelynél.



A két jármű a vezetőik között kialakult közlekedési konfliktusban többször is érintette egymást ezzel, kis híján tömegbalesetet okozva.



A rémisztő eseményekről készült videót a bpiautósok tette közzé. A felvételt is egy kamionos osztotta meg, aki elég közelről látta a történteket, amiről megvan a saját véleménye is.



"Az történt meglátásom szerint, hogy a külső sávban haladó rágyorsított, miközben a teherautó előzte őt, hogy ne tudjon visszasorolni a jobb sávba, és ragadjon bent az előzni tilos szakaszon. Egyszerű szemétség, amit a külső sávban haladó sofőr csinált. A másik pedig bosszúból letolta a leállósávba " - mondta a járművezető.