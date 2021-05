Közlekedés

Balesetek miatt nagy a torlódás a gyorsforgalmi utakon Budapest felé

Balesetek miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton hétfő reggel Budapest felé. 2021.05.10 08:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt közölte: az M7-esen Törökbálint térségében négyes karambol történt a főváros felé vezető oldalon, négy személyautó ütközött össze. A balesetben egy ember megsérült, a forgalom csak a leállósávon halad. Az Útinform azt írta, 7-8 kilométeres a torlódás, 40-45 perces az időveszteség.



Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Bag térségében több baleset is történt. A sávlezárás már megszűnt, de a 9 kilométeres torlódás csak nagyon lassan enyhül. Itt is csaknem egy órát kell araszolni.



Az Útinform arról is beszámolt, hogy az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé, Szigetszentmiklós és Halásztelek között két teherautó ütközött össze. Elfoglalják a külső sávot, mögöttük 8 kilométeren torlódott fel a forgalom, csaknem egy órával nő a menetidő.