Bűnügy

Sütöttek egy pizzát, ha már betörtek a sörözőbe: elfogták a fiatalokat

A paksi rendőrök egy 14 és egy 19 éves németkéri fiút gyanúsítanak azzal, hogy betörtek az egyik helyi sörözőbe, ahonnan pénzt loptak. A betörés közben sütöttek egy pizzát és mielőtt elmentek onnan, ettek és ittak is egyet. 2021.05.07 15:26 ma.hu

Egy németkéri söröző üzemeltetője tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 2021. május 2-a 21 óra és 2021. május 3-a 6 óra 30 perc közötti időben baltával szétverték az általa működtetett vendéglátóhely bejárati ajtaját, és elloptak 20.000 forint készpénzt. Az elkövetők betörés közben sütöttek egy pizzát, továbbá ittak is a helyszínen.



A rendőrök által beszerzett adatok alapján gyorsan azonosították a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható személyt, egy 14 éves helyi fiút, akit előállítottak. A fiatal a rendőröknek elismerte a betörést. Azt állította, hogy egy 19 éves - szintén németkéri - fiúval együtt mentek be a sörözőbe. A nyomozók a fiatalkorútól mintát is vettek, mely kábítószerre pozitív jelzést adott. A fiú a rendőröknek két másik lopást is elismert.



A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 19 éves fiatalt is, aki azonban a bűncselekmény elkövetését tagadta. A paksi rendőrök vizsgálják, hogy a fiatalok más bűncselekményekkel összefüggésbe hozhatók-e.