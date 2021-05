Baleset

A speciális Doctor 10 hívójelű mentőt is be kellett venti, akkora baleset volt

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtökön a ferihegyi gyorsforgalmi úton. A rutinos mentésirányító a legmagasabb prioritásba sorolta a segélykérést és a mentőhelikopteren kívül több, földi mentőegységet is riasztott segítségül. Sőt, még a reptér ellátását biztosító Airport Medical Service rohamkocsiját is a helyszínre vezényelte. A "Doctor 10" hívójelű mentő, a szigorú reptéri előírások miatt, csak rendkívüli helyzetben hagyhatja el a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér betonját, mégis évente kb. 8-10 alkalommal riasztja a Központi Mentésirányítás a gyorsforgalmi úton történő balesetekhez is - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.