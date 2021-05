Koronavírus-járvány

Szűk, földbe vájt üregben tartott kecskéket és baromfikat

Az Érdi Járásbíróság állatkínzás bűntette miatt tíz hónap - végrehajtásában 2 évi próbaidőre - felfüggesztett börtönbüntetésre és négy év állattartói foglalkozástól eltiltásra ítélt egy érdi férfit.



A vádlott érdi ingatlanán egy szűk, földbe vájt üregben tartott kecskéket és baromfikat - közölte a Budapest Környéki Törvényszék hétfőn az MTI-vel.



A nem megfelelő állattartás miatt az Érdi Járási Hivatal 2018 augusztusában már kötelezte a vádlottat arra, hogy az állatai gyógykezeléséről, a rágcsáló- és rovarirtásról, az állatok megfelelő regisztrációjáról gondoskodjon, azonban a vádlott ezen kötelezettségének nem tett eleget.



A férfi az állatokat hosszú időn keresztül nem gondozta megfelelően, nem biztosította a kecskék és a baromfik számára a fajhoz, nemhez, korhoz igazodó élettani igényeket kiszolgáló életteret, nem alakított ki számukra megfelelő pihenőhelyet.



Az üregben, ahol az állatokat tartotta, nem volt világítás, természetes fény nem jutott be, a padozat ürülékkel szennyezett volt, az üregben több napja elpusztult kecske tetemét is megtalálták a hatóság emberei.



A hatósági ellenőrzés után 131 kecskét és 52 baromfit szállítottak el az ingatlanról. Az állatok közül egy hónapon belül 23 kecske elpusztult betegségek miatt.



Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, ellene - a bűncselekmény elkövetését egyébként tagadó - vádlott fellebbezést jelentett be, így az eljárás a Budapest Környéki Törvényszéken, mint másodfokú bíróságon folytatódik - áll a közleményben.