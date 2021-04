Bűnügy

Motorbalesete buktatta le a drogfutárt: kokainnal teli zacskókat találtak nála

police.hu

Még tavaly májusban, Pécs határában, a 66-os úton szenvedett balesetet egy motoros. A férfit a mentők kórházba szállították, ahol a holmijának leltárba vétele során az egészségügyi személyzet két darab, tégla formájú, nejlonzacskóba csomagolt kábítószergyanús tömböt talált.



A rendőrök a csomagra gyorstesztet alkalmaztak, ami kokainra pozitív jelzést adott. Emellett felmerült a gyanú, hogy a férfi fogyasztotta is a szert. T. Norbert gyódi tartózkodási helyén megtartott kutatás során a rendőrök további 98 gramm kábítószergyanús zöld növényi törmeléket találtak.



Mivel a lefoglalt kábítószergyanús anyag meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) átvette a nyomozást a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságtól.



A nyomozás során kirendelt igazságügyi vegyészszakértő megállapította, hogy a lefoglalt, több mint 2 kilogramm mennyiségű kábítószergyanús anyag kokainnak minősül, amelynek feketepiaci értéke több mint 80 millió forint. A toxikológiai szakvélemény pedig alátámasztotta, hogy a férfi kokaint és amfetamint fogyasztott.



A KR NNI munkatársai azt is megállapították, hogy T. Norbert értékesítés céljából szállította a kokaint a balesete idején, ezért vele szemben a továbbiakban kábítószer-kereskedelem bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytattak nyomozást.



A jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben a szükséges eljárási cselekményeket a nyomozók elvégezték és az ügy iratait a napokban átadták a Baranya Megyei Főügyészségnek.