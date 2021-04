Bűnügy

VV Fanni bőröndje perdöntő bizonyíték lehet, ám nem találják

Máig nem jelentkezett az illető, aki megtalálta az eltűnt celeblány ruhákkal teli bőröndjét, amit elrablója állítólag Siófokon hagyott. Pedig perdöntő bizonyíték lehet a titokzatos ügyben. 2021.04.28 12:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három éve a bőröndjével együtt veszett nyoma Novozánszki Fanninak, akit a vádirat szerint elraboltak és meggyilkoltak. A ValóVilágban ismertté vált fiatal nő holtteste azóta sem került elő, és a legfontosabb bizonyítékon, egy videófelvételen csak az látszik, hogy az öntudatlan áldozatot a garázsban parkoló autójához viszi a vádlott, B. László. Ő azt állítja, ezután két ismeretlennek adta át az akkor még életben lévő fiatal nőt.



A Bors cikke szerint a bűntényt utazásnak akarták álcázni, ezért pakolták össze VV Fanni holmijait egy bőröndbe. A vádiratban az áll, hogy ezt maga B. László tette meg, a férfi azonban azt állítja, hogy az áldozat barátnője, B. Erika csomagolta össze a ruhákat. Hogy valójában mi történt, arra csak a bőrönd megtalálása és az ujjlenyomatok rögzítése után kaphatnának választ a nyomozók, a csomag azonban eltűnt a siófoki kuka mellől, ahová B. László tette.



A vádiratban az áll, hogy a férfi, miután a kocsijához vitte a magatehetetlen nőt, elhajtott egy XIII. kerületi, elhagyatott szervizúthoz. Itt összekötözte az ekkor már halott nő testét, és a kocsi csomagtartójába tette. Valószínűleg ezután ment a siófoki lakásába, ahol a mosógépében meg is találták VV Fanni hajszálait, és ekkor szabadult meg a bőröndtől is. Másnap a szalkszentmártoni bányatavakon keresztül a Duna bal partján lévő, használaton kívüli kompátkelőhöz hajtott, ahol a testet a folyóba dobta.



Brodmann Péter, a vádlott korábbi védője a lapnak azt mondta, a rendőrök felkeresték a siófoki szemétszállítási céget, de nem akadtak a bőrönd nyomára. Valószínűleg egy járókelő vihette el a csomagot, aki azonban azóta sem jelentkezett a rendőrségen.



A volt védő szerint B. László azért szabadult meg a bőröndtől, mert pánikba esett, amikor megtudta, hogy a nő eltűnt.



"Nincs logika minden cselekedetében, arra gondolt, ha majd Fanni jobban lesz, visszaadja neki a csomagját" - magyarázta Brodmann Péter, aki egyébként a vádlott nagybátyja.



A Novozánszki család jogi képviselője, Lichy József szerint azonban B. László nagyon is tudatosan cselekedett, az egészet előre kitervelte. "Tudjuk, hogy Siófokon Fanni bőröndjét kitette az utcára, erről kamerafelvétel is van. Úgy akarta álcázni a lány eltűnését, mintha elutazott volna" - mondta az ügyvéd a Retro Rádió Bochkor című műsorában.



Az ítélethozatal előtti utolsó tárgyalási napok egyikét a tervek szerint egyébként nem a Fővárosi Törvényszék épületében, hanem ott tartják majd meg, ahol a vádlott nagy valószínűséggel megszabadult Novozánszki Fanni holttestétől. Ha valóban így lesz, a szalkszentmártoni, régi kompkikötő közelében lévő stégnél B. Lászlónak is meg kell majd jelennie.