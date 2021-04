Bűncselekmény

Kertjéből lövöldözött a debreceni orvvadász

Folytatólagosan elkövetett orvvadászat miatt egy év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélt a Debreceni Járásbíróság egy férfit, aki légpuskájával több állatot is elejtett Debrecen külterületén - közölte a Debreceni Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-vel.



Dobó Dénes tájékoztatása szerint a bíróság előkészítő ülésen, távmeghallgatás nyomán hozott ítéletet, miután a vádlott egy másik ügy miatt jogerős szabadságvesztés büntetését tölti.



A tényállás szerint a vádlott 2018 nyarától 2019 nyaráig a háza kertjéből több állatot is elejtett légfegyvereivel. A férfi ingatlana mögötti területek már külterületi részek, a tágabb környezet egy vadásztársasághoz tartozó terület.



A vádlott - vadászatra való jogosultság nélkül - lelőtt és jogtalanul eltulajdonított egy fácánkakast, két fácán tyúkot, egy tőkés récét, két mezei nyulat. A férfi az állatok lelövésével és eltulajdonításával százezer forint kárt okozott a vadásztársaságnak.



Ezen túlmenően a férfi több olyan állatot is elejtett, amelyek természetvédelmi szempontból védettek: lelőtt két vetési varjút, amelyek természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint, valamint levadászott egy nagy fakopáncsot, amelynek 25 ezer forint a természetvédelmi értéke.



Az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat folytatólagosan elkövetett orvvadászat bűntettében, természetkárosítás bűntettében és folytatólagosan elkövetett lopás vétségében, ezért őt, mint többszörös visszaesőt halmazati büntetésül egy év nyolc hónap börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte.



A sértett vadásztársaság polgári jogi igényének helyt adva kötelezte a vádlottat a kár megtérítésére - ismertette az ítélet részleteit a szóvivő.



A döntést az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.