Erőszak

Fővárosi Törvényszék: öt év fegyházbüntetésre ítélték a turistára támadó biztonsági őrt

A Fővárosi Törvényszék első fokon - mint többszörös visszaesőt - öt év fegyházbüntetésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, akit az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolt.



A vádlott 2016 szeptemberében biztonsági szolgálatot látott el a Gozsdu Udvar közösségi passzázs területén - írta a bíróság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



Egyik este - amikor munkatársai egy ittas külföldiekből álló csoporttal szóváltásba keveredtek - a vádlott az egyik turistát fejen ütötte, amitől a sértett hanyatt esett, fejét beverte az aszfaltba, majd eszméletét vesztette. Az ütés következtében a sértett életveszélyes sérülést szenvedett.



A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a vádlott terhére fel nem róható "időmúlást", továbbá azt is, hogy a vita elmérgesedéséhez a sértett magatartása is hozzájárult.



Súlyosító körülményként vette figyelembe ugyanakkor a bíróság - a cselekmény súlyossága mellett - a vádlott büntetett előéletét, valamint azt, hogy a bűncselekményt röviddel szabadságvesztés büntetésből történő szabadulása után követte el.



A bíróság rendelkezett arról is, hogy a terhelt a szabadságvesztés büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható.



Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett - áll a bírósági közleményben.