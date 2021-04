Baleset

Vonatbaleset Újfehértónál: jelentős az anyagi kár

Jelentősen megrongálódott a vasúti infrastruktúra az Újfehértónál kedden történt balesetben, az egyik vágány helyreállításával a tervek szerint péntekre végezhetnek a MÁV szakemberei - közölte Biber Anett, a vasúttársaság szóvivője a helyszínen szerdán az MTI-vel.



Elmondta, a vasúti pálya, a felsővezeték és annak tartóoszlopai, az útátjáró és a balesetben érintett vasúti járművek komolyan megrongálódtak, a kár az első becslések szerint több tízmillió forint lehet.



Hangsúlyozta, a vizsgálatok szerint az érintett kétvágányú pályaszakaszon óránkénti 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok, de a balesetben érintett szerelvények egyike sem haladt ennyivel, a mozdonyvezetők és a vasutasok az utasításoknak megfelelően jártak el. Az útátjárót biztosító fénysorompó a baleset idején jól működött, tehát tilos jelzést mutatott a közút felé - tette hozzá.



A kisiklott szerelvény első kocsiját szerda délben daruval már beemelték a vasúti pályára, majd a nap folyamán az oldalára dőlt, a másik vágányt teljesen elzáró második kocsit is visszaemelik a sínekre, a cél az, hogy szerda éjszakáig végezzenek ezzel a munkafázissal - ismertette a szóvivő.



Megjegyezte, a szerelvény mozdonya a traktorral történő ütközés után tizenhat méterre sodródott el a vágánytól és a vasúti töltés alján állt meg. Azt még nem tudják, hogyan emelik be a sínekre. Annyi biztos, hogy a földet ki kell termelni körülötte, akkor lehet megtervezni a visszaemelést, így akár egy-két hétig is tarthat a mozdony műszaki mentése.



Biber Anett közölte, a tervek szerint a jobb vágányt péntekre szeretnék helyreállítani és péntek reggelre visszaadni a forgalomnak. A másik vágány helyreállítása a jövő hét végéig is eltarthat, mindkét vágányon ki kell cseréni a síneket és a betonaljakat, a leszakadt felsővezetéket, valamint elvégezni a vágányszabályozást.

A záhonyi vasútvonalon szerdán bevezetett ideiglenes közlekedési rendről szólva a szóvivő elmondta, a Debrecen és Nyíregyháza között InterCityvel utazóknak vonatpótló autóbuszra kell átszállni, ezért 30-60 perccel megnő a menetidő.



A Mávinform korábbi tájékoztatása szerint Debrecen és Hajdúhadház, illetve Nyíregyháza és Újfehértó között egy-egy személyvonati szerelvény ingázik, Hajdúhadház és Újfehértó között pedig pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Nyíregyháza szakaszon a normál menetrendben megszokotthoz képest ritkábban indulnak majd a vonatok.



Egy ember meghalt, hatan megsérültek, amikor egy traktor kedd délután a tilos jelzés ellenére behajtott az egyik fénysorompóval biztosított vasúti átjáróba és összeütközött két arra haladó vonattal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó közelében. A mezőgazdasági vontató előbb a Debrecenből Záhonyba tartó személyvonattal ütközött, majd a roncsot a másik vágányon a Záhonyból Püspökladányba tartó személyvonat is elgázolta.



A balesetben a mezőgazdasági vontató sofőrje vesztette életét. A két vonaton összesen mintegy húsz utas tartózkodott; az egyik vonat kisiklott, ezen a szerelvényen utazó öt utas és a mozdonyvezető könnyebben megsérült. A sérültek kedd este elhagyhatták a kórházat.