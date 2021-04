Bűnügy

Féltékenységből megölte kétéves kistestvérét egy taktaharkányi kamasz

Vádat emeltek egy kamaszfiú ellen, mert féltékenységből szennyvízaknába fojtotta kétéves öccsét - tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.



A vádlott édesanyjával, az ő élettársával, valamint hat kiskorú testvérével élt együtt Taktaharkány egyik családi házában.



Az akkor 13 éves vádlott 2019 áprilisában a testvéreivel és unokatestvéreivel játszott, szülői felügyelet nélkül. Velük volt a fiú kétéves öccse is, akire féltékeny volt, mert úgy érezte, róla jobban gondoskodnak, őt pedig elhanyagolják.



A vádlott az udvaron lévő szennyvízakna fedelét levette, és a fekáliával megtelt derítőbe dobta a kisfiút. A tetőt visszarakta, rátett egy követ is, majd anélkül, hogy bárkinek szólt volna, bement a lakásba.



Az eltűnt gyereket több óra múlva kezdte keresni a család, és miután a cipőjét az akna mellett meglátták, átkutatták a szennyvíztárolót is, amelyben megtalálták a holttestét.



Az ügyészség a letartóztatásban lévő fiatalkorú vádlott javítóintézeti nevelését indítványozta - tartalmazza a közlemény.