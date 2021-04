Bűnügy

30 évvel ezelőtti emberölés ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy harminc évvel ezelőtti emberölés ügyében; a vád szerint egy valutaváltással foglalkozó jordán férfi megölte szír ismerősét, hogy megszerezze értékeit - közölte a fővárosi főügyész hétfőn az MTI-vel.



Ibolya Tibor közleményében azt írta, a vádirat szerint a jordán állampolgárságú, jelenleg 51 éves vádlott 1991 elejétől Magyarországon élt magyar feleségével. Valutaváltással foglalkozott, ennek kapcsán ismerkedett meg az ügy sértettjével, egy szír férfival.



A vádlott 1991 augusztusában azzal kereste meg egy másik szír ismerősét, hogy tudomása van arról, hogy a pénzváltással foglalkozó sértett nagyobb összegű készpénzt tart magánál. Beavatta társát a tervébe, hogy a pénz megszerzése érdekében a sértettet összeismertetik egy magyar lánnyal, akinek segítségével a sértettet egy elhagyatott helyre csalják, ahol altatószerrel elkábítják és elveszik az értékeit. A két férfi bevonta tervébe női bűntársukat, aki anyagi ellenszolgáltatás fejében vállalkozott arra, hogy részt vesz a bűncselekmény elkövetésében.



A megbeszélteknek megfelelően 1991. szeptember elején a nő egy XV. kerületi presszóban megismerkedett a férfival, akivel ezután több alkalommal találkozott és szórakozott.



A vád szerint a nő 1991. szeptember 8-án az esti órákban is találkozott a sértettel, beült az autójába és - a vádlott előzetes útmutatása alapján - a XVI. kerületbe, a Szlovák utca és a Csömöri út kereszteződésébe vitette magát, ahol egészségügyi okokra hivatkozva a sértettel együtt kiszállt a kocsiból, és az út menti fák közé ment.



A vádlott és társa követte őket. A vádlott és a sértett között előbb szóváltás, majd verekedés alakult ki, és a vádlott egy késsel megszúrta a férfit, aki a földre esett. A vádlott átkutatta a sértett ruháját és elvette a megtalált 1600 forintot.



A sértett a bántalmazás következtében a helyszínen meghalt. A vádlott két társa az emberölésben nem vett vészt, és nem is tudtak arról, hogy a jordán férfi az értékeket akár a sértett halála árán is megszerzi, ők kizárólag az értékek elvételében való közreműködésbe egyeztek bele. A vádlott a sértettől elvett - annak vérével szennyeződött - pénzt átadta a szír társának, majd a helyszínről a sértett gépkocsijával távoztak.



Mivel a gépjármű világítása nem volt bekapcsolva, nem sokkal később a Csömöri úton egy rendőrautó megpróbálta megállítani őket, a vádlott azonban nem állt meg. A nagy sebesség miatt egy közlekedési lámpának ütköztek, innen gyalogosan menekültek tovább. A rendőrök végül a vádlott férfi társát elfogták, és nála a sértett vérével szennyezett pénzt is megtalálták.

A vád szerint a vádlott később visszament a tetthelyre, ahonnan a sértett holttestét elszállította, majd ismeretlen helyen elrejtette, a sértett földi maradványai így nem kerültek elő. A vádlott az elkövetés után ismeretlen helyre távozott. A fővárosi rendőrök a korábban - elfogatóparancsok kibocsátása mellett - felfüggesztett nyomozást 2018-ban folytatták, és ez alapján megtörténhetett a vádemelés - közölte a főügyész.



Az eljárásban távollevő vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. Két társát az ügy kapcsán, külön eljárásban már jogerősen elítélte a bíróság, csoportosan elkövetett rablás miatt.