Bűnügy

Áttörés jöhet VV Fanni ügyében?

Régészbúvárok oldhatják meg a magyar kriminalisztikai egyik legrejtélyesebb bűntényét - írja a Blikk.



Négy éve gyűrűzik Novozánszki Fanni eltűnésének ügye, az utóbbi hónapokban azonban felgyorsulni látszanak az események. A nyomozásba már az amerikai titkosszolgálat és az FBI is beszállt, műhold segítségével mérték be azt a területet, ahol a vádlott, B. László feltehetőleg a Dunába dobta az egykori villalakó holttestét. Egy Szalkszentmárton közelében lévő elhagyatott kompkikötőnél keresik a maradványokat, a napokban pedig újabb, a család ügyvédje szerint használható információk futottak be.



Egy férfi, aki állítása szerint jól ismeri a szóban forgó területet, levelében azt írja, hogy egy mesterséges öbölben kellene folytatni a kutatást, tapasztalata szerint ugyanis a sodrás mindent oda visz.



"Rengeteg levelet kapok önjelölt magánnyomozóktól, hogy miként történhetett a gyilkosság, illetve hogy hol kellene keresni a holttestet. Az elméletek nagy része nem vehető komolyan, de amit ez az úr állít, akár a megfejtés is lehet. Hosszasan beszélgettem vele és kiderült számomra, hogy nagyon jól ismeri ezt a területet, gyerekkorától kezdve szinte minden szabadidejét ott töltötte. Meglátása szerint nem kizárt, hogy miután a gyilkos a Dunába dobta a már élettelen lányt, a sodrás a testet az öböl felé vitte, amit a közelben lévő munkagépek kotortak ki. Ő úgy tapasztalta, bármit is dobott a folyóba, minden ott kötött ki. És ami nagyon fontos, nem is úszott onnan tovább, nem került ki újra a nyílt vízre. Ez egy teljesen elfogadható elmélet, ezért kérni fogom a törvényszéket, hogy amennyiben lehetséges, speciális régészbúvárok vizsgálják át ezt a területet" - mondta a lapnak dr. Lichy József.



A nyomozás alatt eddig szinte centiről centire átvizsgálták a Dunát, és a területhez közeli sóbányát búvárok és speciális kutyákkal, de nem jutottak előrébb.