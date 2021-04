Bűnügy

Nem történt rablási kísérlet az Árkádban, a pénzszállító csak kitalálta az egészet

A kamerafelvételek átnézése és a tanúk meghallgatása után pár órán belül kiderült, hogy nem történt rablási kísérlet. 2021.04.15 11:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem történt rablási kísérlet egy pénzszállító cég alkalmazottja ellen szerdán egy X. kerületi bevásárlóközpontban, az esetet a cég munkatársa kitalálta - mondta a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön az MTI-nek.



Csécsi Soma közlése szerint az alkalmazott beismerte, hogy nem követték el sérelmére a bűncselekményt, azt csak kitalálta. Tettét azzal indokolta, hogy a munkáját "túl unalmasnak találta, izgalomra, elismertségre vágyott".



Kihallgatása során a 30 éves férfi úgy fogalmazott: "csak be akartam vágódni a kollégámnál" - ismertette a vallomás részletét a szóvivő.



Az MTI szerdán számolt be a BRFK közleménye alapján arról, hogy késsel próbáltak meg kirabolni aznap délután egy pénzszállítót egy X. kerületi bevásárlóközpontban. Azt írták: egy férfi késsel fenyegetőzve egy X. kerületi bevásárlóközpont szervizfolyosóján próbálta meg elvenni egy pénzszállító cég alkalmazottjától a kezében tartott pénzkazettát. A pénzszállító ellökte magától a támadót és elfutott. A cég munkatársa nem sérült meg és a rábízott pénzt is megmentette - közölte a BRFK röviddel az eset után.



Csécsi Soma csütörtökön azt nyilatkozta az MTI-nek, a BRFK több tucatnyi rendőrrel érkezett a helyszínre, lezárták a környéket és rablás kísérlete miatt nyomozást indítottak. Tanúkat hallgattak ki, elemezték a kamerák felvételeit és pár órán belül egyértelművé vált, hogy nem történt meg az eset.



A szóvivő ismertette: a rablás kísérlete miatt indított eljárást lezárják és kezdeményezik, hogy a pénzszállító cég alkalmazottja ellen hatóság félrevezetése miatt induljon eljárás.