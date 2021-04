Baleset

Kettős tragédia Dusnoknál: nemcsak az autós, hanem a vaskúti motoros házaspár is ittas volt

MTI/Donka Ferenc

Mint arról a ma.hu is beszámolt, még 2020. október 23-án reggel átsodródott az autójával a szemközti sávba és halálra gázolt két motorost egy férfi Dusnoknál. A sofőr ellen halált okozó ittas járművezetés miatt indult eljárás.



A nyomozás adatai szerint egy 37 éves érsekcsanádi férfi egy személygépkocsival közlekedett az 51-es számú főúton Dusnok felől Sükösd irányába, amikor autója átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött két motorossal - olvasható a police.hu-n.



A baleset következtében a motorokkal közlekedő 44 éves vaskúti férfi és 50 éves felesége a helyszínen meghalt. Mivel az autót vezető férfi nem használt biztonsági övet, így ő is megsérült.



Mivel az autó sofőrjével szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért őt mintavétel céljából előállították. Az igazságügyi vegyészszakértő az alkoholfogyasztás tényét igazolta, ezért a férfival szemben halált okozó ittas járművezetés bűntette miatt folytatták a büntetőeljárást.



A nyomozás során az is kiderült, hogy a két motoros szervezetében is szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt, azonban a szakértő kimondta, hogy a sértettek ittas állapota és a baleset bekövetkezése között ok-okozati összefüggés nincs. A motorosoknak nem volt idejük reagálni a szemből érkező járműre, esélyük sem volt elkerülni az ütközést.



A gyanúsított jelenleg szabadlábon védekezik, az ügy iratait a rendőrség átadta az ügyészségnek.