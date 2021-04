Tragédiák

OKF: idén eddig harmincöten haltak meg tűz miatt

Az első negyedévben harmincöten haltak meg tűz vagy füst miatt, és 2250 otthon gyulladt ki - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy átlagosan 41 percenként kigyulladt egy otthon Magyarországon, és mintegy 24 ezer négyzetméternyi terület égett le.



A legtöbb lakástűz csak egy-két négyzetmétert érintett, de naponta két-három otthon teljesen megsemmisült - tették hozzá.



Kiemelték: idén már harmincöten életüket vesztették tüzek vagy az azok során keletkezett füst miatt, közülük huszonhatan lakástűzben szenvedtek halálos füstmérgezést, hárman avarégetés közben hunytak el, egy ember az autójában lelte halálát, a többi esetben hajléktalanok által lakott építmény gyulladt ki.



Az év első három hónapjában 209 ember szenvedett valamilyen sérülést, jellemzően füstmérgezést, átlagosan naponta hárman sérültek meg a tüzek miatt - hívták fel a figyelmet.



A katasztrófavédelem szerint a sok lakástűz oka, hogy az év első három hónapjában a hűvös idő és a járvány miatt sokkal többen tartózkodnak otthon. "Többet fűtöttünk, főztünk és világítottunk, sőt még a szabadidőnk jelentős részét is otthon töltöttük" - fogalmaztak.



Hozzátették, az okok között szerepel az is, hogy sokan párhuzamosan több dolgot csinálnak egyszerre, több műszaki cikk egyszerre működik. Sok helyen a régi elektromos vezetékek nem bírják el a megnövekedett terhelést, amit a több berendezés együttes használata okoz.



Gyakori, hogy a cigarettát vagy valamilyen nyílt lángot figyelmetlenül magára hagyták, vagy éppen az elavult fűtési rendszer vezetett a tűzhöz.



A leggyakrabban a konyhában, a hálóban és a nappaliban keletkezett tűz - részletezték.



Kitértek arra is, hogy a tavasz beköszöntével elkezdődtek a kerti és mezőgazdasági munkák. Az első negyedévben 3021 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Tízen megsérültek, hárman pedig életüket vesztették olyan tüzek miatt, amelyek egy kis kerti zöldhulladék-égetésnek indultak.



Megjegyezték, a nagyobb lakástüzeket egy kis odafigyeléssel és egy füstérzékelővel meg lehet előzni.



A szabadtéri tüzeknél is életet menthet, ha betartjuk az égetés szabályait: külterületen tilos tarlót és egyéb növényi hulladékot égetni, a kertben pedig jelenleg csak ott szabad, ahol és amikor azt az önkormányzat rendeletben megengedi - áll az OKF közleményében.